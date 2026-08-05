Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні
Несприятливі погодні умови наприкінці липня - від нижчих за норму температур до локальних сильних злив, шквалів та граду - завдали шкоди деяким культурам у різних регіонах. Місцями при цьому зберігалась засуха.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Аномальна прохолода: у третій декаді липня середня температура повітря в Україні виявилася на 2-3°С нижчою від норми, відповідаючи скоріше показникам другої половини червня.
- Несприятливі процеси: наприкінці липня через територію країни перемістилися декілька циклонів та активних холодних атмосферних фронтів
- Нетипові опади: дощі по території країни розподілилися незвично - на заході їх було значно менше, тоді як південні, центральні та східні області накривали місцями сильні зливи зі шквалами та градом.
- Проблеми через вологу: у правобережних областях дощі та висока вологість створювали ризики для якості ранніх зернових (почорніння, грибкові хвороби, розвиток шкідників на посівах) та гальмували збиральну кампанію.
- Ґрунтова посуха: в окремих районах Харківської та південних областей через дефіцит опадів тривала засуха, що обумовлювала пригнічення рослин, передчасне достигання пізніх культур, ймовірне зменшення їх урожайності.
- Холодні ночі: низькі нічні температури повітря та ґрунту в окремі дні негативно позначалися на розвитку теплолюбних і овочевих сільськогосподарських культур.
Особливості погоди в Україні наприкінці липня
За даними спеціалістів УкрГМЦ, впродовж третьої декади липня 2026 року в Україні переважала прохолодна для середини літа погода.
Уточнюється, що в найпрохолодніші дні середня добова температура повітря була на 3-7°С нижчою від норми.
У середині декади - температурний фон наблизився до близьких до норми показників.
Проте в цілому рівень середньої декадної температури повітря:
- виявся на 2-3°С нижчим від норми;
- відповідав за нормою показникам другої половини червня.
Чому розподіл опадів у цей період був нетиповим
Експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж декади через територію країни перемістилися декілька:
- циклонів;
- активних холодних атмосферних фронтів.
"Які у багатьох випадках супроводжувалися сильними зливами, шквалами та градом", - нагадали українцям.
Уточнюється, що характер опадів був типово літнім (переважно локальні грозові дощі різної інтенсивності).
А от розподіл опадів по території країни - був нетиповим (у західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній).
В цілому найбільша кількість опадів спостерігалася;
- у південних областях;
- у центральних областях;
- у східних областях.
Агрометеорологічні умови третьої декади липня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
В яких областях культури постраждали від вологи
Повідомляється, що агрометеорологічні умови третьої декади липня були неоднорідними:
- як за впливом на вегетацію різних сільськогосподарських культур;
- так і по території.
Так, у правобережних областях прохолодна дощова погода з високою для липня вологістю повітря та ґрунту створювали певні ризики щодо якості урожаю ранніх зернових.
"Зокрема почорніння та враження зерна грибковими хворобами, стримувала достигання", - пояснили в УкрГМЦ.
Крім того, дощі та роси стримували темпи збиральних робіт.
Спостерігався активний розвиток шкідників на посівах.
В яких областях тривала ґрунтова посуха
Дефіцит опадів відмічався в окремих районах:
- Харківської області;
- південних областей.
Там агрометеорологічні умови складалися малосприятливо, тривала ґрунтова посуха.
В УкрГМЦ розповіли, що засуха обумовлювала:
- пригнічення рослин;
- передчасне достигання пізніх сільськогосподарських культур;
- ймовірне зменшення їх урожайності.
Які культури постраждали від нічного холоду
Насамкінець фахівці УкрГМЦ констатували, що низькі нічні температури повітря та ґрунту - в окремі дні наприкінці липня - негативно впливали на розвиток:
- теплолюбних сільськогосподарських культур;
- овочевих сільськогосподарських культур.
"Одночасно вони стримували випаровування вологи з ґрунту та разом із періодичними дощами підтримували вологозабезпечення с.-г. культур на задовільному рівні", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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