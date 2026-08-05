Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні

Несприятливі погодні умови наприкінці липня - від нижчих за норму температур до локальних сильних злив, шквалів та граду - завдали шкоди деяким культурам у різних регіонах. Місцями при цьому зберігалась засуха.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

"Одночасно вони стримували випаровування вологи з ґрунту та разом із періодичними дощами підтримували вологозабезпечення с.-г. культур на задовільному рівні", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Насамкінець фахівці УкрГМЦ констатували, що низькі нічні температури повітря та ґрунту - в окремі дні наприкінці липня - негативно впливали на розвиток :

Крім того, дощі та роси стримували темпи збиральних робіт .

Так, у правобережних областях прохолодна дощова погода з високою для липня вологістю повітря та ґрунту створювали певні ризики щодо якості урожаю ранніх зернових .

А от розподіл опадів по території країни - був нетиповим (у західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній).

"Які у багатьох випадках супроводжувалися сильними зливами, шквалами та градом ", - нагадали українцям.

У середині декади - температурний фон наблизився до близьких до норми показників.

Уточнюється, що в найпрохолодніші дні середня добова температура повітря була на 3-7°С нижчою від норми.

За даними спеціалістів УкрГМЦ, впродовж третьої декади липня 2026 року в Україні переважала прохолодна для середини літа погода .

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