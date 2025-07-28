Липнева спека до +39: в яких містах України температура побила рекорди (карта)
Впродовж останніх трьох днів спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни низку температурних рекордів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
В яких містах України - нові температурні рекорди
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 25-27 липня 2025 року денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
Так, у п'ятницю, 25 липня, температурний рекорд було зафіксовано у місті Кропивницький Кіровоградської області. Там повітря прогрілось до 35,6°C.
Впродовж суботи, 26 липня, рекордне для цього дня тепло зафіксували:
- у Кропивницькому (Кіровоградська область) - 36,3°C;
- у Херсоні (Херсонська область) - 38,2°C;
- у Миколаєві (Миколаївська область) - 39,1°C.
Тим часом у неділю, 27 липня, температурні рекорди було встановлено:
- у Миколаєві (Миколаївська область) - 38,4°C;
- у Херсоні (Херсонська область) - 38,5°C;
- у Сімферополі (тимчасово окупований Крим) - 38,5°C.
Температурні рекорди 25, 26 і 27 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше на тлі прогнозованих ймовірних сильних злив у деяких областях Укргідрометцентр попередив громадян про можливі небезпечні гідрологічні явища - дощові паводки з підвищенням рівнів води, формування значного стоку й навіть локальні селеві потоки.
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