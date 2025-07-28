Июльская жара до +39: в каких городах Украины температура побила рекорды (карта)
В течение последних трех дней специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны ряд температурных рекордов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких городах Украины - новые температурные рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 25-27 июля 2025 года дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.
Так, в пятницу, 25 июля, температурный рекорд был зафиксирован в городе Кропивницкий Кировоградской области. Там воздух прогрелся до 35,6°C.
В течение субботы, 26 июля, рекордное для этого дня тепло зафиксировали:
- в Кропивницком (Кировоградская область) - 36,3°C;
- в Херсоне (Херсонская область) - 38,2°C;
- в Николаеве (Николаевская область) - 39,1°C.
Между тем в воскресенье, 27 июля, температурные рекорды были установлены:
- в Николаеве (Николаевская область) - 38,4°C;
- в Херсоне (Херсонская область) - 38,5°C;
- в Симферополе (временно оккупированный Крым) - 38,5°C.
Температурные рекорды 25, 26 и 27 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее на фоне прогнозируемых вероятных сильных ливней в некоторых областях Укргидрометцентр предупредил граждан о возможных опасных гидрологических явлениях - дождевых паводках с повышением уровней воды, формировании значительного стока и даже локальных селевых потоках.
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