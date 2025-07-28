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Июльская жара до +39: в каких городах Украины температура побила рекорды (карта)

Понедельник 28 июля 2025 12:40
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Июльская жара до +39: в каких городах Украины температура побила рекорды (карта) В городах Украины зафиксировали семь новых температурных рекордов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение последних трех дней специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны ряд температурных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах Украины - новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 25-27 июля 2025 года дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Так, в пятницу, 25 июля, температурный рекорд был зафиксирован в городе Кропивницкий Кировоградской области. Там воздух прогрелся до 35,6°C.

В течение субботы, 26 июля, рекордное для этого дня тепло зафиксировали:

  • в Кропивницком (Кировоградская область) - 36,3°C;
  • в Херсоне (Херсонская область) - 38,2°C;
  • в Николаеве (Николаевская область) - 39,1°C.

Между тем в воскресенье, 27 июля, температурные рекорды были установлены:

  • в Николаеве (Николаевская область) - 38,4°C;
  • в Херсоне (Херсонская область) - 38,5°C;
  • в Симферополе (временно оккупированный Крым) - 38,5°C.

Июльская жара до +39: в каких городах Украины температура побила рекорды (карта)Температурные рекорды 25, 26 и 27 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее на фоне прогнозируемых вероятных сильных ливней в некоторых областях Укргидрометцентр предупредил граждан о возможных опасных гидрологических явлениях - дождевых паводках с повышением уровней воды, формировании значительного стока и даже локальных селевых потоках.

Кроме того, мы рассказывали, в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков - во второй декаде июля.

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