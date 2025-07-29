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Июль ломает шаблоны? Что происходит с погодой и ждать ли сюрпризов от августа

Вторник 29 июля 2025 18:02
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Июль ломает шаблоны? Что происходит с погодой и ждать ли сюрпризов от августа "Контрастный" июль 2025 года принес ливни в одних областях, и жару - в других (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В целом в погоде на протяжении июля 2025 года в Украине чего-либо особенно "аномального" искать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Правда ли, что июль в Украине - "холодный"

"Если говорить о температурных показателях и "перепадах" (изменениях синоптических процессов, которые происходят), то чего-то аномального в такой погоде для июля нет", - сообщила эксперт.

Она отметила, что "определенные нюансы есть", но для этого нужно "проводить аналитический анализ данных" (ведь во Львовской области были, например, очень интенсивные - рекордные осадки).

Птуха добавила, что специалисты (климатологи) отмечают: "некоторые погодные проявления могут становиться более резкими".

"В целом же (например за предыдущие сутки) в западных, северных и Винницкой областях - значения температуры были близкими к норме", - поделилась синоптик.

Она объяснила, что нынешний июль удивляет некоторых украинцев в основном из-за того, что в последние годы люди привыкли к другому.

"Мы привыкли, что в условиях изменений климата в последнее десятилетие у нас лето очень жаркое, всегда - выше климатической нормы много месяцев. А здесь - просто так сложились синоптические условия в этом месяце - что у нас достаточно контрастные вот эти погодные условия по территории Украины", - сообщила Птуха.

То есть о "холодном лете" или "холодном июле" некоторые из граждан могут говорить именно потому, что в некоторых регионах - погода приближается к климатической норме (после того, как в последнее десятилетие там было потепление и местами - очень жарко).

Столичный регион - Киев и Киевская область - также находятся сейчас в целом "в пределах нормы для июля".

"Мы видим, что такие температуры... как раз таки соответствуют норме июля", - отметила Птуха.

В какие области июль принес рекордную жару

"Но зато на юго-востоке - наоборот в другую сторону "перекос" идет. Там, все же, чувствуется больше прогревания. И там температуры - выше климатической нормы", - рассказала специалист.

Она объяснила, что температура воздуха остается выше климатической нормы:

  • в Сумской области;
  • в Кировоградской области;
  • в Днепропетровской области;
  • в Николаевской области;
  • в Херсонской области;
  • в Крыму.

"Где-то на 4-7 градусов", - уточнила представительница Украинского гидрометеорологического центра.

Она напомнила, что в большинстве областей юго-востока сильная жара (35-38°C) удерживается уже на протяжении длительного периода. Поэтому там, действительно, температура - выше климатической нормы.

"Но в принципе остальные области - по сравнению с нормами (которые берутся за 30-летний период) - к ним близки", - добавила специалист.

Что будет с погодой в Украине в ближайшее время

По словам Птухи, в дальнейшем жара в Украине будет удерживаться по тем областям, по которым уже практически в течение последнего месяца удерживается - по юго-восточным.

"На остальных областях будет, в принципе, более-менее типичный температурный режим - как был и перед этим. С определенными колебаниями, конечно, в отдельные дни (где-то - чуть выше, где-то - чуть ниже), - рассказала эксперт.

Так, например завтра (в среду, 30 июля) на западе и севере могут быть достаточно низкие значения температуры - из-за влияния активного атмосферного фронта.

"И дожди там могут быть. И всего 20-25°C в дневные часы", - отметила синоптик.

Тем временем в юго-восточных областях воздух будет прогреваться до 35-38°C.

Чего ждать от погоды в начале августа

"В дальнейшем, с 31 июля, немного выравнивается температурный фон. Несколько повысится по западным областям (22-27°C). И несколько снизится по остальной территории (26-32°C). То есть уже такая сильная жара может быть разве что на крайнем востоке (в Луганской области - до 35°C может быть)", - поделилась специалист.

В то же время она отметила, что такая ситуация, опять же, - не надолго. То есть в дальнейшем также вероятны погодные "колебания".

В течение выходных - 2-3 августа - дневные максимумы в большинстве регионов ожидаются в пределах 24-30°C.

"Определенное повышение все же будет происходить, ведь атмосферные фронты будут отходить и будет больше прояснений. Поэтому, соответственно, солнце будет немного больше прогревать приземный слой воздуха", - объяснила синоптик.

Тем временем на юго-востоке будет оставаться 28-34°C. Местами - снова может вернуться сильная жара (35-38°C), но пока - в "локальных проявлениях".

Птуха добавила, что в начале августа в целом будет несколько меньше осадков.

"Только по северо-востоку страны еще будут остаточные процессы от этого атмосферного фронта. Там могут еще быть кратковременные дожди, отдельные грозы. 3 числа - местами в восточных областях может быть. Другой несколько процесс - на Закарпатье и Прикарпатье. Но это - достаточно локальные дождики", - рассказала она.

Следовательно, в большинстве областей все же будет больше прояснений и, соответственно, несколько выше показатели температуры.

"Уже 24-30°C - в большинстве областей днем. Теплее - на юге и востоке - 28-34°C (и локально по югу и востоку - 35-38°C - отдельные метеостанции)", - подытожила представительница УкрГМЦ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сильные ливни в некоторых областях Украины могут вызвать опасные гидрологические явления - повышение уровней воды на реках и даже образование отдельных селевых потоков.

Между тем в течение всего трех дней июля специалисты Укргидрометцентра зафиксировали в разных областях страны семь новых температурных рекордов.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков - во второй декаде июля.

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