Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта)

Сильні зливи у деяких областях України можуть спричинити небезпечні гідрологічні явища - підвищення рівнів води на річках і навіть утворення окремих селевих потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Коли та в яких областях річки можуть вийти з берегів

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у другій половині доби 28 липня на річці Прут - у створі гідрологічного поста Чернівці (Чернівецька область) - очікується проходження максимального рівня води низького дощового паводку.

Йдеться про висоту 80-110 см над нулем поста (тоді як рівень води на 8 годину 28 липня становив 25 см) з максимальною прогнозованою витратою води в межах 120-190 м3/с.

"Без негативних наслідків", - зауважили в УкрГМЦ.

Впродовж 28-29 липня на річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) очікують також підвищення води на 0,3-0,8 м (над рівнями на 8 годину 28 липня). Без негативних наслідків.

"У місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - додали спеціалісти.

Тим часом у гірських районах Івано-Франківської області існує загроза утворення окремих селевих потоків.

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Попередження УкрГМЦ про гідрологічні явища (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, впродовж 28-30 липня підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м продовжуватимуться на річках суббасейну Прип'яті:

у Волинській області;

у Рівненській області;

у Житомирській області;

у Хмельницькій області;

у Львівській області;

у Тернопільській області.

"На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - зауважили фахівці.

У цей же період - у зв'язку з очікуваними значними опадами - підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м очікується на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області).

"Місцями можливий початковий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)