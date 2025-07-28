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Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта)

Понеділок 28 липня 2025 15:04
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Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта) Річки у деяких областях можуть вийти з берегів через сильні зливи (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сильні зливи у деяких областях України можуть спричинити небезпечні гідрологічні явища - підвищення рівнів води на річках і навіть утворення окремих селевих потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Коли та в яких областях річки можуть вийти з берегів

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у другій половині доби 28 липня на річці Прут - у створі гідрологічного поста Чернівці (Чернівецька область) - очікується проходження максимального рівня води низького дощового паводку.

Йдеться про висоту 80-110 см над нулем поста (тоді як рівень води на 8 годину 28 липня становив 25 см) з максимальною прогнозованою витратою води в межах 120-190 м3/с.

"Без негативних наслідків", - зауважили в УкрГМЦ.

Впродовж 28-29 липня на річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) очікують також підвищення води на 0,3-0,8 м (над рівнями на 8 годину 28 липня). Без негативних наслідків.

"У місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - додали спеціалісти.

Тим часом у гірських районах Івано-Франківської області існує загроза утворення окремих селевих потоків.

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта)Попередження УкрГМЦ про гідрологічні явища (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, впродовж 28-30 липня підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м продовжуватимуться на річках суббасейну Прип'яті:

  • у Волинській області;
  • у Рівненській області;
  • у Житомирській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Львівській області;
  • у Тернопільській області.

"На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - зауважили фахівці.

У цей же період - у зв'язку з очікуваними значними опадами - підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м очікується на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області).

"Місцями можливий початковий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта)Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

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