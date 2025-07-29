Після спеки - зливи та вітер: де в Україні 30 липня чекати похолодання
Погоду в Україні у середу, 30 липня, зумовлять атмосферні фронти. У низці областей очікують грози, а по решті територій похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, завтра атмосферні фронти зумовлять грозові дощі на півночі та в центральних областях. А ось у західній частині ймовірні локальні зливи.
У південній частині України дощ з грозою очікується лише найближчої ночі в Одеській та Миколаївській областях. На сході буде сухо та спекотно.
"Спека завтра побуде на сході, південному сході та на Дніпропетровщині, +30+35 градусів", - пише Діденко.
А ось на решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться. Протягом дня передбачається від +21 до +26 градусів. Через такі контрасти північно-західний вітер буде рвучким.
Погода у Києві
У Києві завтра протягом дня температура повітря знизиться до +23 градусів. Однак у столиці очікується також дощ з грозою.
"Повторюю - 30-го липня у Києві буде свіжа погода, а ввечері, близько 20-тої години, навіть прохолодна. Дощ, між іншим, завтра ввечері менш ймовірний", - написала синоптик.
Похолодання
За прогнозом, найближчими днями очікується незначне похолодання на півдні та сході України. Стовпчик терометра може показувати до +28 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.