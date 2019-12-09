В понедельник, 9 декабря, лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец.

Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин. Отметим, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится нормандская встреча.

В пресс-службе Офиса украинского президента сообщили, что сразу после приезда в Елисейский дворец Зеленский начал двухстороннюю встречу с Макроном.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Германия надеется на "новый импульс" в мирных переговорах по Донбассу по итогам нормандской встречи. В Париже ожидают от нормандского саммита прогресса в выполнении минских договоренностей по разрешению ситуации на Донбассе.

Однако, сообщалось, что на нормандской встрече в Париже Путин займет жесткую позицию в отношении последовательности выполнений пунктов минских соглашений по Донбассу.

РБК-Украина писало, что глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Зеленского к Путину. Помимо урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также затронут тему заключения газового контракта между странами.

После нормандской встречи планируются двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.