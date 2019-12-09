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Франция ожидает существенного прогресса в выполнении минских договоренностей

Новости » Политика     09.12.2019 - 15:45
Франция ожидает существенного прогресса в выполнении минских договоренностей
Фото: флаги стран "нормандской четверки" (francediplo_RU twitter)

У Франции ожидают от встречи в Париже существенного прогресса в выполнении "Минска"

Встреча в нормандском формате должна сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении минских соглашений. Об этом заявили в посольстве Франции на странице в Twitter.

Так, в Париже ожидают от нормандского саммита прогресса в выполнении минских договоренностей по разрешению ситуации на Донбассе.

"Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате с участием Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Этот саммит должен сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении минских договоренностей", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее в Федеральном правительстве Германии заявили, что ожидают от встречи в нормандском формате "нового импульса" в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. В Бундестаге уверены, что дальнейший существенный прогресс может быть достигнут благодаря выполнению минских соглашениях, что приблизит к прочному политическому решению.

Как писало РБК-Украина, целью встречи "нормандской четверки" должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т. ч. закрепление особого статуса оккупированного Донбасса, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

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Новости Украины Францияминские соглашенияНормандский формат
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