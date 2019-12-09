У понеділок, 9 грудня, лідери "нормандської четвірки" прибули в Єлисейський палац. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький лідер Еммануель Макрон прибутку в Єлисейський палац.

Першою до палацу прибула Меркель, її зустрів Макрон. Наступним прибув Зеленський. Останнім прибув Путін. Відзначимо, сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться нормандська зустріч.

У прес-службі Офіса українського президента повідомили, що одразу після приїзду до Єлисейського палацу Зеленський розпочав двохсторонню зустріч з Макроном.

"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона в рамках нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні.

Німеччина сподівається на "новий імпульс" у мирних переговорах по Донбасу за підсумками нормандської зустрічі. У Парижі очікують від нормандського саміту прогресу у виконанні мінських домовленостей з вирішення ситуації на Донбасі.

Однак, повідомлялося, що на нормандської зустрічі в Парижі Путін займе жорстку позицію щодо послідовності виконання пунктів мінських угод по Донбасу.

РБК-Україна писало, що глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги Зеленського до Путіна. Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Росії також будет порушено тему укладення газового контракту між країнами.

Після нормандської зустрічі плануються двосторонні переговори Путіна і Зеленського.