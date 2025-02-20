Прем'єр Іспанії приїде до України у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував візит до України. Він приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в X (Twitter).

"У понеділок (24 лютого, - ред.) я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - написав він.

Відомо, що також напередодні третьої річниці з початку повномасштабної війни в Україну приїде президент Литви Гітанас Науседа. В офісі Науседи не уточнили конкретну дату його візиту до України.

Нагадаємо, що литовський лідер запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів. Він, зокрема, включає гарантії безпеки.

Також 24 лютого Радбез ООН проведе засідання з нагоди третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.