Екстрений саміт лідерів ЄС у Парижі не ухвалював рішень щодо України, - Туск
Екстрений саміт лідерів Європейського Союзу, що відбувся 17 лютого 2025 року в Парижі, не ухвалив рішень щодо ситуації в Україні. Дональд Туск зазначив, що такі зустрічі не здатні ухвалювати остаточні рішення.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після закінчення екстреного саміту у Парижі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такі зустрічі не призводять до ухвалення рішень, оскільки це не орган, здатний ухвалювати остаточні та обов'язкові для виконання рішення.
Проте саміт наголосив на необхідності посилення співпраці щодо зміцнення європейської безпеки та пошуку спільної стратегії для врегулювання конфлікту в Україні. Лідери ЄС підтвердили важливість підтримки інтенсивної дипломатичної роботи та взаємної підтримки союзників.
У саміті взяли участь лідери ключових країн ЄС, включно з Німеччиною, Великою Британією, Італією, Іспанією, Нідерландами та Данією, а також представники Єврокомісії та НАТО.
Учасники зібрання також обговорили важливі питання політики оборони та стратегічного партнерства всередині блоку.
Нагадаємо, що перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, присвяченій реакції на переговори між США і Росією, Туск зазначив, що питання польської підтримки вже вирішене, і Варшава не буде розміщувати польські війська на території України.
Він підкреслив, що Польща продовжить надавати підтримку іншим країнам через логістичні та політичні засоби, зокрема тим, хто готовий забезпечити жорсткі гарантії безпеки.
Окрім того, Туск закликав європейських лідерів суттєво збільшити витрати на оборону, зауваживши, що рівень витрат Польщі на оборону, який складає 4,7% від ВВП, значно перевищує цільовий показник НАТО і є «винятком, а не правилом», що потребує змін.
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