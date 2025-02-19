Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії. За його словами, ці цифри обговорюються між США і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції на тлі перемовин делегацій США та Росії.

Зеленський відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про те, що у нього нібито рейтинг довіри серед громадян України становить 4%. Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", - сказав президент.

Зеленський додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії, і вона обговорювалася між представниками США та Росії.

"Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що наразі питання номер один - не рейтинги довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів, і повернення військовополонених.

"На моє питання про збільшення кількості Patriot я відповіді не почув від США, хоча я постійно його підіймаю", - додав Зеленський.