Летіли "Циркон", балістика та інше. Основний напрямок удару - Київщина: деталі атаки РФ

Обстріл України

Росія в ніч проти 20 січня здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву та низці інших міст України, зокрема Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю й Одесі, а також по важливих енергетичних центрах.

У столиці після атаки росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег міста.

У Рівненській області пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Також знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.

Під атакою загарбників опинився обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області, на місці працюють рятувальні служби.

Детальніше про ракетно-дроновий обстріл росіян - у матеріалі РБК-Україна.

А все що відомо про атаку армії РФ на столицю, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.