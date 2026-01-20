RU

Летели "Циркон", баллистика и прочее. Основное направление удара - Киевщина: детали атаки РФ

Фото: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские захватчики в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов, среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры. Основным направлением удара была Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Атака началась 19 января в 19:00.

По данным военных, противник применил одну противокорабельную ракету "Циркон" из района временно оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет типа "Искандер-М"/С-300 с территории Брянской и Ростовской областей РФ, а также 15 крылатых ракет Х-101, запущенных из Вологодской области.

Кроме этого, Россия атаковала 339 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.

Пуски осуществлялись по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Брянска в РФ, а также из Гвардейского и Чауды в ВОТ АР Крым и с временно оккупированного Донецка. Около 250 из запущенных дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 силами ПВО было сбито или подавлено 342 воздушные цели:

  • 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 315 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрел Украины

Россия в ночь на 20 января осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и ряду других городов Украины, в частности Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по важным энергетическим центрам.

В столице после атаки россиян без тепла остаются 5635 многоэтажек, кроме того без воды оказался весь левый берег города.

В Ровенской области повреждены жилые дома и автомобили. Также обесточены более 10 тысяч абонентов.

Под атакой захватчиков оказался объект критической инфраструктуры в Винницкой области, на месте работают спасательные службы.

Подробнее о ракетно-дроновом обстреле россиян - в материале РБК-Украина.

А все что известно об атаке армии РФ на столицу, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

