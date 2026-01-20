ua en ru
Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області

Вівторок 20 січня 2026 09:17
UA EN RU
Фото: РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 20 січня, атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області, на місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомила Заболотна.

За її словами, усі відповідні служби працюють на місці події.

Варто зазначити, що за даними моніторингових пабліків, росіяни вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували Вінницьку область балістикою з тимчасово окупованого Криму.

Нічний удар росіян по Україні 20 січня

У ніч на 20 січня Росія вкотре завдала удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. У різних районах столиці було чутно сильні вибухи, зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.

Після ворожої атаки в місті довелося скоригувати графіки руху на окремих лініях метрополітену. Причиною стали наслідки обстрілу та ускладнення з електропостачанням, що вплинуло на роботу поїздів.

Станом на ранок після нічного комбінованого удару без опалення в Києві залишаються 5635 багатоквартирних будинків, а без води – весь лівий берег столиці. Також відомо про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку госпіталізували до однієї з міських лікарень.

Також зазначалось, що війська РФ сьогодні вночі, 20 січня, атакували Київську область. В результаті обстрілу загинув 50-річний чоловік, також пошкоджені автозаправні станції.

