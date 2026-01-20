ua en ru
Атака на Рівненщину: понад 10 тисяч людей без світла через удар по інфраструктурі

Рівне, Вівторок 20 січня 2026 10:15
Атака на Рівненщину: понад 10 тисяч людей без світла через удар по інфраструктурі Ілюстративне фото: на Рівненщині без світла понад 10 тисяч жителів (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

У Рівненській області знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Після ранкового обстрілу 20 січня пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Як зазначає Коваль, через ушкодження критичної інфраструктури у регіоні знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.

Також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

"За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки", - повідомив очільник Рівненської військової адміністрації.

Нагадаємо, 20 січня, під час чергової комбінованої атаки по території України, російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Вінниччині, Рівному та Чорноморську.

Головною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура, що призвело до серйозних пошкоджень об'єктів життєзабезпечення та введення екстрених відключень світла.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

