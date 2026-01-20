Атака на Рівненщину: понад 10 тисяч людей без світла через удар по інфраструктурі

Ілюстративне фото: на Рівненщині без світла понад 10 тисяч жителів (Getty Images)

У Рівненській області знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Після ранкового обстрілу 20 січня пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Як зазначає Коваль, через ушкодження критичної інфраструктури у регіоні знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки. "За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки", - повідомив очільник Рівненської військової адміністрації.