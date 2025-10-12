Летіли FPV-дрони й "Герані": РФ атакувала Чернігівщину, пошкоджено будинки, авто й заправку

Обстріли 12 жовтня

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Також варто зауважити, що зранку сьогодні росіяни запустили нові групи безпілотників. Сигнал тривоги оголошено у низці північних областей, а також у Києві.

За даними Повітряних сил, вночі російська армія запустила по території України 118 ударних дронів та одну ракету Х-31.