Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Летіли FPV-дрони й "Герані": РФ атакувала Чернігівщину, пошкоджено будинки, авто й заправку

Ілюстративне фото: РФ атакувала Чернігівщину 59 разів (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія 59 разів обстріляла Чернігівську область. Було застосовано FPV-дрони та "Герані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

"Ворог застосував також безпілотники типу "Герань", "Ланцет" та "Молнія". Зазнали обстрілів 29 населених пунктів у 6 територіальних громадах", - сказано у повідомленні.

У Ніжинському районі ворожий дрон атакував енергообʼєкт. У Городнянській громаді безпілотник поцілив у спецавто.

 

У Семенівці внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа двоквартирного житлового будинку. Вибухом пошкоджено покрівлю, легкове авто та вікна в сусідньому будинку. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС.

У Новгороді-Сіверському російський дрон влучив у автозаправку.

"По Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергооб’єктів. Діє графік погодинних відключень. Як і вчора, сьогодні періоди відключень можуть бути меншими", - уточнили в ОВА.

Обстріли 12 жовтня

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Також варто зауважити, що зранку сьогодні росіяни запустили нові групи безпілотників. Сигнал тривоги оголошено у низці північних областей, а також у Києві.

За даними Повітряних сил, вночі російська армія запустила по території України 118 ударних дронів та одну ракету Х-31.

Чернігівська областьВійна в Україні