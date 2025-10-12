Летели FPV-дроны и "Герани": РФ атаковала Черниговскую область, повреждены дома, авто и заправка

Обстрелы 12 октября

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также в Киеве.

По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.