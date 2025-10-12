Без води і світла після атаки: як у Білгороді-Дністровському ліквідовують наслідки удару
У Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білгород-Дністровську міську раду.
За даними міськради, внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади.
Станом на ранок у деяких районах тимчасово відсутнє електро- та водопостачання.
Наразі працівники комунальних підприємств міста разом із фахівцями компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати функціонування систем життєзабезпечення.
Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання - 12:30.
Зауважимо, що унаслідок ранкових обстрілів Донецька область також залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.
Вчора ж 11 жовтня росіяни вчергове атакували Одеську область. Як наслідок більш як 30 сімей залишились без світла.