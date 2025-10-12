РФ запустила понад сотню дроні та ракету: що зибла ППО цієї ночі

У ніч на неділю, 12 жовтня, російська армія запустила по території України 118 ударних дронів та одну ракету Х-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 20:00 11 жовтня противник атакував 118-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони летіли з чотирьох напрямків. А ось керовану авіаційну ракету було запущено з окупованої частини Запорізької області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожих дрони типу "Шахед" і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.