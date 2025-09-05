ua en ru
Політика
Летіли дрони та ракети різних типів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян

П'ятниця 05 вересня 2025 09:20
Летіли дрони та ракети різних типів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян Фото: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 вересня, атакували територію України ударними дронами та ракетами різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що у ніч на 5 вересня противник застосував:

  • 157 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму,
  • 6 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області РФ
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області РФ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - додали у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 121 ворожий дрон типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Також зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях, ще один ворожий БпЛА – в повітрі.

Летіли дрони та ракети різних типів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян

Обстріл РФ 5 вересня

У четвер ввечері, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". Згодом Повітряні сили України повідомили про небезпеку ворожих дронів для Полтавської та Дніпропетровської областей, а згодом – і для Запорізької області.

Так, РФ вночі завдала серії ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури у Сумській області, в результаті удару виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялось, що російська армія в ніч на 5 вересня атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО ліквідувала 15 ударних дронів росіян.

Окрім того, внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівщини пошкоджено критичну інфраструктуру. Частина району залишилася без електрики.

Новини
