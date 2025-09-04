ua en ru
Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу

Україна, Четвер 04 вересня 2025 23:58
Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У четвер ввечері, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". У декількох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.

Перше повідомлення про загрозу ударів російських дронів військові повідомили о 22:46. За даними Повітряних сил, групу ворожих ударних БпЛА було зафіксовано на Сумщині, вони рухались північним/південно-західним курсом.

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Вже через кілька хвилин стало відомо про групу ударних безпілотників на Чернігівщині, що рухались південно-західним курсом.

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Згодом військові попередили про небезпеку для Дніпропетровщини.

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Мапа повітряних тривог станом на 23:50 має такий вигляд:

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Оновлення 1:20

Близько 1:20 Повітряні сили України повідомили про небезпеку для Полтавської області, зокрема Лубенського району.

Уже за кілька хвилин, о 1:26, Повітряні Сили уточнили, що під потенційним ударом перебувають також Запорізька та Харківська області. У Харківській області небезпека стосується Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Берестівського районів.

Військові закликають мешканців зазначених територій не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Оновлена карта тривог виглядає наступним чином:

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.

Так, в ніч проти 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

До речі, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів.

