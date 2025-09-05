ua en ru
РФ вночі поцілила дронами по підприємству в Дніпрі: перші подробиці

Дніпропетровська область , П'ятниця 05 вересня 2025 07:56
РФ вночі поцілила дронами по підприємству в Дніпрі: перші подробиці
Автор: Марина Балабан

Російська армія в ніч на 5 вересня атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. ПВО ліквідувала 15 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно долучились рятувальники.

FPV-дроном російські військові вдарили по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді.

"Всюди минулося без загиблих і постраждалих", - зазначив Лисак.

Місцеві Telegram-канали писали про багато вибухів у Дніпрі, а також про загрозу хімічної небезпеки. Але офіційних повідомлень про це не надходило.

У четвер ввечері, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". У декількох областях було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 5 вересня Повітряні сили України повідомили про небезпеку для Полтавської області, зокрема Лубенського району, за кілька хвилин - для Запорізької та Харківська областей.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це може свідчити про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.

Війська РФ Дрони
