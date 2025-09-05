Частина району на Чернігівщині без світла через влучання дронів РФ по інфраструктурі
Внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру. Частина району залишилася без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Вранці 5 вересня Новгород-Сіверська громада Чернігівської області зазнала удару безпілотників, запущених країною-агресором.
За попередніми даними, є влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Через це частина населених пунктів району залишилася без електропостачання.
Критично важливі установи переведено на альтернативні джерела живлення. У разі потреби для мешканців будуть розгорнуті пункти незламності.
Нагадаємо, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова. Окупанти поцілили по співробітниках гуманітарної місії, які займалися очищенням території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Спочатку повідомляли про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок ворожого удару
Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ загинуло двоє людей і ще вісім постраждали. Серед вбитих - водій Данської ради з питань біженців (DRC) Сергій. В нього залишилась дружина та донька.