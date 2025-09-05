Частина району на Чернігівщині без світла через влучання дронів РФ по інфраструктурі

Внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру. Частина району залишилася без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Вранці 5 вересня Новгород-Сіверська громада Чернігівської області зазнала удару безпілотників, запущених країною-агресором. За попередніми даними, є влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Через це частина населених пунктів району залишилася без електропостачання. Критично важливі установи переведено на альтернативні джерела живлення. У разі потреби для мешканців будуть розгорнуті пункти незламності.