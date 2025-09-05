ua en ru
Летели дроны и ракеты разных типов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян

Пятница 05 сентября 2025 09:20
Фото: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 5 сентября, атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 5 сентября противник применил:

  • 157 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма,
  • 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ
  • управляемой авиационной ракетой Х-59 из Воронежской области РФ.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - добавили в Воздушных силах.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит, или подавлен 121 вражеский дрон типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Также зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на 10 локациях, еще один вражеский БпЛА - в воздухе.

Обстрел РФ 5 сентября

В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили об опасности вражеских дронов для Полтавской и Днепропетровской областей, а впоследствии - и для Запорожской области.

Так, РФ ночью нанесла серии ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировала 15 ударных дронов россиян.

Кроме того, в результате утренней атаки дронами по Новгород-Северской общине Черниговщины повреждена критическая инфраструктура. Часть района осталась без электричества.

