Масштабна пожежа на Сумщині: РФ вдарила по інфраструктурі й повторно по рятувальниках

П'ятниця 05 вересня 2025 09:03
Масштабна пожежа на Сумщині: РФ вдарила по інфраструктурі й повторно по рятувальниках Фото: РФ вдарила по інфраструктурі й повторно по рятувальниках (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 вересня, завдали серії ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури у Сумській області, в результаті удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Вогнеборці не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані", - зазначили у ДСНС.

Також повідомляється, що через атаку росіян Сумської громади загорілися нежитлові будівлі, співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.

Удар РФ по Україні 5 вересня

У четвер ввечері, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". Згодом Повітряні сили України повідомили про небезпеку ворожих дронів для Полтавської та Дніпропетровської областей, а згодом – і для Запорізької області.

Також повідомлялось, що російська армія в ніч на 5 вересня атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО ліквідувала 15 ударних дронів росіян.

Окрім того, внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівщини пошкоджено критичну інфраструктуру. Частина району залишилася без електрики.

Сумська область Вторгнення Росії до України
