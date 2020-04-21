Лесные пожары и уголовные дела против УПЦ МП: новости за выходные

В Украине зафиксировано 5710 заражений коронавирусом, в Житомирской области спасатели продолжают тушить лесные пожары, полиция возбудила пять уголовных дел против УПЦ МП. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-20 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа новыми инфицированными COVID-19 стали 261 человек, скончались от осложнений болезни 10 украинцев. Всего зафиксировано 5710 заражений, 151 летальный случай и 359 выздоровлений.

Лесные пожары в Житомирской области: осталось два очага огня

В Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров. Осталось два не локализованных ячейки огня, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). К тушению привлечены 1 тысяча 69 спасателей и 155 спецмашин (фото, видео).

Национальная гвардия Украины проводит спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился до нормы

Уровень загрязнение воздуха в Киеве и соседних областях из-за лесных пожаров приблизился к норме. Об этом на вчерашнем брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Прокопенко, состоянием на 20 апреля качество атмосферного воздуха в Киеве и соседних областях значительно улучшилось. Очищению воздуха способствовали изменение направления ветра и кратковременные дожди, а также ликвидация части лесных пожаров.

Полиция возбудила пять уголовных дел против УПЦ МП

Национальная полиция возбудила пять уголовных производств в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху, в частности из-за нарушения карантина. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

19 апреля полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

Кроме того, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тысяч граждан.

Цена американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории

Цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.