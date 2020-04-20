ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цена американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории

Новости » Финансовый кризис 2020     20.04.2020 - 21:43
Цена американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории
Иллюстративное фото (Statoil.com)

Цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%

Цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.

К 21:15 майский фьючерс на нефть марки WTI упал до минус 7,5 доллара за баррель.

Цена американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории

Напомним, по состоянию на 20:56 цена на нефть марки WTI упала на 99,98%, до 00,00 долларов за баррель.

Кроме того, президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. По словам Трампа, прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может являться долгосрочным решением, и страна готова к "открытию".

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.

Цена на нефть WTI упала до нуля Нефть отреагировала на план Трампа по запуску экономики и падение ВВП Китая
Новости Украины WTIнефть
News
On Top