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В храмы на Пасхальную ночь пришли 130 тыс. человек, - полиция

Новости » Общество     19.04.2020 - 11:30
В храмы на Пасхальную ночь пришли 130 тыс. человек, - полиция
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полиции сообщили, что граждане проявили правовое сознание

Участие в богослужениях на Пасху приняли почти 130 тыс. граждан. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, можно говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к призывам соблюдать карантинные ограничения.

"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений", - сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения. Вспышку могут повлечь большие скопления людей на Пасху.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что общий уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества случаев. Степанов подчеркнул, что это значительно ниже среднемирового показателя.

Сегодня Степанов сообщил, что причинами того, что в предыдущие дни выросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количества тестирований ПЦР.

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