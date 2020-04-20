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Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 12:48
Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Нацгвардейцы ищут причастных к возгоранию лесных пожаров

Национальная гвардия Украины проводит спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

По словам Авакова, в министерстве внутренних дел была создана специальная группа для проведения так называемой "антидиверсионной операции" в лесах Житомирской и Киевской областей.

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в ведомстве не исключают возникновения лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения в результате спланированных диверсий.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что к лесным пожарам на территории Житомирской области могут быть причастны землевладельцы. Сейчас рассматриваются две версии возникновения лесных пожаров - суховеи и умышленный поджог.

Также РБК-Украина писало, что лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения могли возникнуть из-за малоснежной зимы и сухой лесной подстилки. Такие версии высказали в МВД.

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Новости Украины НацгвардияпожарАрсен Аваков
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