Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился до нормы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ситуация с загрязнением воздуха улучшилась

Уровень загрязнение воздуха в Киеве и соседних областях из-за лесных пожаров приблизился к норме. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Прокопенко, сегодня качество атмосферного воздуха в Киеве и соседних областях значительно улучшилось. Очищению воздуха способствовали изменение направления ветра и кратковременные дожди, а также ликвидация части лесных пожаров.

"Если еще вчера метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали дыма, или дым, то, по состоянию на утро 20 апреля, такие явления отсутствуют. Сейчас качество атмосферного воздуха в Киеве приблизилось к обычному для этого периода весны. Взвешенные вещества - пыль и остатки горения, - близкие, или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода и формальдегида близок к ПДК и ниже", - рассказал он.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне отчуждения находится в пределах нормы. Ранее уровень загрязнения воздуха в столице в 2-3 раза превышал норму.