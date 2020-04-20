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Полиция возбудила пять уголовных дел против УПЦ МП

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 15:59
Полиция возбудила пять уголовных дел против УПЦ МП
Фото: нарушение карантина в Почаевской лавре (tp.npu.gov.ua)

Полиция также выписала пять административных протоколов

Национальная полиция возбудила пять уголовных производств в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху, в частности из-за нарушения карантина. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

При этом он добавил, что также полиция выписала пять административных протоколов.

"19 апреля Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов - все РПЦ в Украине", - сообщил Шкиряк.

Напомним, 19 апреля полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

Кроме того, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тысяч граждан.

Ранее отмечалось, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения.

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Новости Украины полицияПасхаУПЦ МП
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