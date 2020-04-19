Полиция начала производство из-за нарушений карантина в Почаевской и Святогорской лаврах

Фото: нарушение карантина в Почаевской лавре (tp.npu.gov.ua)

В обеих лаврах во время службы находилось большое количество лиц без масок, которые не придерживались дистанции

Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

В полиции отметили, что в обеих лаврах во время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме", - говорится в сообщении.

Пасхальное богослужение началось в 23 часа. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию.

Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

А в Святогорской Свято-Успенской лавре было зафиксировано собрание несколько людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.

Напомним, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тыс. граждан.

Ранее сообщалось, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения.