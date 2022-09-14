"Ленд-лиз" от России. Какие трофеи захватили ВСУ в ходе контрнаступления

В ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины удалось захватить множество трофеев на Харьковском и Херсонском направлениях. По некоторым оценкам, российская армия могла потерять сотни единиц военной техники.

Танки

Украинские военные возле Изюма неплохо усилились бронетехникой противника. Помимо бронетранспортеров, были захвачены танки Т-80БВ и Т-80У.

Танки Т-80БВ имеют навесную динамическую защиту "Контакт" и усиленное бронирование. Боевая масса составляет 43,7 тонны, принят на вооружение СССР в 1985 году.

Танки Т-80У имеют аналогичное предыдущей модификации бронирование корпуса. Однако применена новая башня с усиленным бронированием и "ячеистым наполнителем".

Отметим, в Украине продолжает выпускаться последняя модификация советского танка Т-84.

Боевые машины десанта

В ходе продвижения на южном направлении 1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна захватила две российские боевые машины десанта (БМД-2) в Херсонской области. Это гусеничная, бронированная, плавающая машина, которую можно десантировать парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способом.

БМД-2 предназначена для переброски десанта, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности воздушно-десантных и аэромобильных войск на поле боя.

Бронетранспортеры

На том же Херсонском направлении был захвачен десантный бронетранспортер БТР-Д - основная машина воздушно-десантных и аэромобильных войск Российской Федерации. Разработана с использованием узлов и агрегатов БМД, но не имеет башни с вооружением. Основным вооружением являются два 7,62-мм пулемета. Кроме того, на верхнюю часть можно устанавливать станковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Внимание! На видео нецензурная лексика.

Также в ходе контрнаступления на Харьковском направлении трофеи украинских войск также пополнили российские БТР.

Путепрокладчик БАТ-2

В руки украинских военных в рабочем состоянии попал гусеничный путепрокладчик БАТ-2. Он предназначен для инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовки и оборудования позиций в районах выполнения боевых задач.

В состав рабочей оснастки входит бульдозерное, разрыхлительное и крановое оборудование, механизм отбора мощности, гидропривод и электрооборудование. Путепрокладчик используют не только в военных целях, но и для помощи гражданским во время чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса"

Трофеями Вооруженных сил Украины становятся и российские средства противовоздушной обороны. На Харьковском направлении был захвачен зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Это еще советский комплекс, предназначенный для прикрытия пехоты. На конец 2007 года комплекс "Оса" являлся наиболее многочисленным в России. До полномасштабного вторжения в Украину на вооружении армии РФ стояло около 400 таких машин.

Также сообщалось о завате ракет к данному комплексу. Они имеют дальность полета до 10 км и сбивают цели на высоте от 10 до 5 000 метров.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор"

На окраинах Балаклеи (Харьковская области) украинские воины захватили Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1". Согласно подтвержденным данным, российские войска потеряли в Украине уже 18 ЗРК "Тор" различных модификаций.

Это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 12-16 км и на высоте до 10 км.

Гаубица "Мста-С"

Украинские военные в "затрофеили" еще одну самоходную гаубицу "Мста-С". Орудие целое и готово к бою. 152-мм самоходная гаубица предназначена для поражения живой силы, вооружений и военной техники противника. Помимо самой пушки на ней установлены зенитно-пулеметные установки.

В боекомплект входят 50 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, управляемыми снарядами с лазерной подсветкой, снарядами-постановщиками помех радиосвязи и так далее. Максимальная дальность стрельбы составляет 24 км.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

На Херсонском направлении была добыта станция комплекса радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". В сборе этот комплекс предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем в разных диапазонах.

Отметим, данные комплексы - это новейшие системы на вооружении РФ. Они поступили в армию в 2013 году. Полный комплект включает девять машин с разным набором оборудования. Все они смонтированы на шасси транспортера-тягача МТЛБ.

Противотанковые мины

В Харьковской области также были захвачены современные российские противотанковые мины ПТКМ-1Р. Они поражают верхнюю полусферу бронетанковой техники, когда та двигается возле места их установки.

Данная мина состоит из транспортно-пускового контейнера и боевого элемента, весит около 20 кг. Устанавливается вруну. Поражающий элемент состоит из боевой части типа "ударное ядро", взрывного устройства, источника тока, двух реактивных импульсных двигателей, инфракрасного и радиолокационного датчиков цели.

Мина срабатывает по цели на расстоянии до 50 метров. Способна пробить броню толщиной не менее 70 мм.

Что еще захватили ВСУ

Украинское контрнаступление было настолько стремительным, что противник оставил целые склады. Например, на одном из таких складов ВСУ достались переносные ЗРК "Игла", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", ручные противотанковые гранатометы "Крюк" и многоцелевые "Занос", а также реактивные штурмовые гранаты.

Как заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, только за пять дней активного контрнаступления 4-я гвардейская танковая армия РФ под Изюмом (Харьковская область потеряла) почти половину техники - это около 100 танков.

В общей сложности противник потерял 336 единиц техники - БМП, автотранспорт и так далее. Часть этой техника захвачена неповрежденной, поэтому Украина сможет ее использовать в отражении российской агрессии.