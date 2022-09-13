ВСУ "затрофеили" еще одну российскую гаубицу (фото)

Украинские военные в ходе контрнаступательных действий "затрофеили" еще одну самоходную гаубицу РФ "Мста-С". Орудие целое и готово к бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Фото: российская гаубица "Мста-С", которую "затрофеили" украинские военные (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Еще одно неповрежденное и готовое к бою самоходное орудие 2С19 "Мста-С" поедет служить украинским войскам. Силы специальных операций ВСУ продолжают помогать россиянам избавляться от техники", - говорится в сообщении.

Что известно о гаубице "Мста-С"?

152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. В башне установлены гаубица 2А64 с электрическими приводами наведения и прицеливания 2Е46 и зенитно-пулеметные установки ПЗУ-5 с 12,7-мм зенитным пулеметом НСВТ "Скала".

В боекомплект входят 50 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь", снарядами-постановщиками помех радиосвязи и другими.

Экипаж этой САУ состоит из 5 человек, а максимальная дальность стрельбы составляет 24 км.