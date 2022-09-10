ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" россиянами
Украинским военным удалось захватить практически целый склад российского вооружения, которое солдаты забыли, убегая с позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской бригады".
"Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом", - говорится в сообщении.
Военные также обнародовали список оружия, которое забыли убегающие оккупанты. А именно:
- переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла";
- ПТРК "Корнет";
- РПГ-30 "Крюк";
- РМГ "Занос" - ручной многоцелевой гранатомет;
- РШГ-2 "Аглень -2" - реактивная штурмовая граната;
- РШГ-1 "Таволга-1".
Как сообщалось, в Харьковской области ВСУ захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
При этом за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.
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