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ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" россиянами

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 17:43
ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" россиянами Фото: ВСУ показали склад оружия, оставленный россиянами на одной из позиций (t.me/brigade128)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось захватить практически целый склад российского вооружения, которое солдаты забыли, убегая с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской бригады".

"Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали список оружия, которое забыли убегающие оккупанты. А именно:

  • переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла";
  • ПТРК "Корнет";
  • РПГ-30 "Крюк";
  • РМГ "Занос" - ручной многоцелевой гранатомет;
  • РШГ-2 "Аглень -2" - реактивная штурмовая граната;
  • РШГ-1 "Таволга-1".

Как сообщалось, в Харьковской области ВСУ захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

При этом за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.

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