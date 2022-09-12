Украинские военные захватили плавающий зенитный комплекс "Оса"
Украинские военные в ходе сентябрьского наступления захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.
Согласно опубликованной информации, ВСУ захватили не только саму пусковую установку, но и склад с ракетами для нее.
Что такое ЗРК "Оса"
Напомним, что "Оса" - это советский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. На конец 2007 года комплекс являлся наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО.
До начала полномасштабного вторжения в Украину, на вооружении РФ состояло около 400 таких машин. Ракеты ЗРК имеют дальность до 10 км и высоту от 10 до 5000 метров.
Ранее мы писали, что украинские военные в Харьковской области захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
Кроме того, в начале сентября ВСУ в Высокополье Херсонской области захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавшие российской армии.
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