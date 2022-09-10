Под Харьковом ВСУ захватили современные "трофеи" россиян (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Он двигается по баллистической траектории, при этом датчики боевого элемента сканируют земную поверхность. После обнаружения цели боевая часть подрывается и поражает цель сверху.

В отличие от обычных противотанковых мин, атакует технику сверху: при приближении техники сейсмический датчик дает команду на отстрел боевого элемента.

ПТКМ-1Р - российская противотанковая мина. Впервые представлена ​​за пределами РФ в ноябре-декабре 2021 года.

"Это - российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в освобожденном селе Граково Харьковской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. Их замучили российские военные во время оккупации.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили флаг Украины.

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