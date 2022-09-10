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Под Харьковом ВСУ захватили современные "трофеи" россиян (фото)

Новина українською →
Харьков, Суббота 10 сентября 2022 13:09
Под Харьковом ВСУ захватили современные "трофеи" россиян (фото) Фото: ВСУ захватили современные противотанковые мины ПТКМ-1Р (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Это - российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Что такое ПТКМ-1Р?

ПТКМ-1Р - российская противотанковая мина. Впервые представлена ​​за пределами РФ в ноябре-декабре 2021 года.

В отличие от обычных противотанковых мин, атакует технику сверху: при приближении техники сейсмический датчик дает команду на отстрел боевого элемента.

Он двигается по баллистической траектории, при этом датчики боевого элемента сканируют земную поверхность. После обнаружения цели боевая часть подрывается и поражает цель сверху.

Как сообщалось, в освобожденном селе Граково Харьковской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. Их замучили российские военные во время оккупации.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили флаг Украины.

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