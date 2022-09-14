"Ленд-ліз" від Росії. Які трофеї захопили ЗСУ в ході контрнаступу

В ході контрнаступу Збройним силам України вдалося захопити безліч трофеїв на Харківському та Херсонському напрямках. За деякими оцінками, російська армія могла втратити сотні одиниць військової техніки.

Танки

Українські військові біля Ізюма непогано посилилися бронетехнікою противника. Крім бронетранспортерів, були захоплені танки Т-80БВ і Т-80У.

Танки Т-80БВ мають навісний динамічний захист "Контакт" і посилене бронювання. Бойова маса становить 43,7 тонни, прийнятий на озброєння СРСР в 1985 році.

Танки Т-80У мають аналогічне попередній модифікації бронювання корпусу. Однак застосовано нову башту з посиленим бронюванням і "пористим наповнювачем".

Зазначимо, в Україні продовжує випускатися остання модифікація радянського танка Т-84.

Бойові машини десанту

В ході просування на південному напрямку 1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна захопила дві російські бойові машини десанту (БМД-2) в Херсонській області. Це гусенична, броньована, плаваюча машина, яку можна десантувати парашутним, парашутно-реактивним і посадковим способом.

БМД-2 призначена для перекидання десанту, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності повітряно-десантних і аеромобільних військ на полі бою.

Бронетранспортери

На тому ж Херсонському напрямку був захоплений десантний бронетранспортер БТР-Д - основна машина повітряно-десантних і аеромобільних військ Російської Федерації. Розроблена з використанням вузлів і агрегатів БМД, але не має башти з озброєнням. Основним озброєнням є два 7,62-мм кулемети. Крім того, на верхню частину можна встановлювати станкові гранатомети і протитанкові ракетні комплекси.

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Також в ході контрнаступу на харківському напрямку трофеї українських військ також поповнили російські БТР.

Шляхопрокладач БАТ-2

До рук українських військових у робочому стані потрапив гусеничний шляхопрокладач БАТ-2. Він призначений для інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовки та обладнання позицій в районах виконання бойових завдань.

До складу робочої оснастки входить бульдозерне, розпушувальне і кранове обладнання, механізм відбору потужності, гідропривід і електрообладнання. Шляхопрокладач використовують не лише у військових цілях, але і для допомоги цивільним під час надзвичайних ситуацій або стихійних лих.

Зенітно-ракетний комплекс "Оса"

Трофеями Збройних сил України стають і російські засоби протиповітряної оборони. На харківському напрямку було захоплено зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Це ще радянський комплекс, призначений для прикриття піхоти. На кінець 2007 року комплекс "Оса" був найбільш численним в Росії. До повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні армії РФ стояло близько 400 таких машин.

Також повідомлялося про захоплені ракети до даного комплексу. Вони мають дальність польоту до 10 км і збивають цілі на висоті від 10 до 5 000 метрів.

Зенітно-ракетний комплекс "Тор"

На околицях Балаклії (Харківська області) українські воїни захопили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1". Згідно з підтвердженими даними, російські війська втратили в Україні вже 18 ЗРК "Тор" різних модифікацій.

Це всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 12-16 км і на висоті до 10 км.

Гаубиця "Мста-С"

Українські військові в "затрофеїли" ще одну самохідну гаубицю"Мста-С". Гармата ціла і готова до бою. 152-мм самохідна гаубиця призначена для ураження живої сили, озброєнь і військової техніки противника. Крім самої гармати на ній встановлені зенітно-кулеметні установки.

У боєкомплект входять 50 пострілів з осколково-фугасними снарядами, керованими снарядами з лазерним підсвічуванням, снарядами-постановниками перешкод радіозв'язку і так далі. Максимальна дальність стрільби становить 24 км.

Комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

На Херсонському напрямку було здобуто станцію комплексу радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2". У зборі цей комплекс призначений для придушення систем супутникового зв'язку і радіонавігаційних систем в різних діапазонах.

Зазначимо, дані комплекси - це новітні системи на озброєнні РФ. Вони поступили в армію в 2013 році. Повний комплект включає дев'ять машин з різним набором обладнання. Всі вони змонтовані на шасі транспортера-тягача МТЛБ.

Протитанкові міни

У Харківській області також було захоплено сучасні російські протитанкові міни ПТКМ-1Р. Вони вражають верхню півсферу бронетанкової техніки, коли та рухається біля місця їх встановлення.

Дана міна складається з транспортно-пускового контейнера і бойового елемента, важить близько 20 кг. Вражаючий елемент складається з бойової частини типу "ударне ядро", вибухового пристрою, джерела струму, двох реактивних імпульсних двигунів, інфрачервоного і радіолокаційного датчиків цілі.

Міна спрацьовує по цілі на відстані до 50 метрів. Здатна пробити броню товщиною не менше 70 мм.

Що ще захопили ЗСУ

Український контрнаступ був настільки стрімким, що противник залишив цілі склади. Наприклад, на одному з таких складів ЗСУ дісталися переносні ЗРК "Ігла", протитанкові ракетні комплекси "Корнет", ручні протитанкові гранатомети "Крюк" і багатоцільові "Занос", а також реактивні штурмові гранати.

Як заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, лише за п'ять днів активного контрнаступу 4-та гвардійська танкова армія РФ під Ізюмом (Харківська область втратила) майже половину техніки - це близько 100 танків.

Загалом противник втратив 336 одиниць техніки - БМП, автотранспорт і так далі. Частина цієї техніка захоплена неушкодженою, тому Україна зможе її використовувати у відбитті російської агресії.