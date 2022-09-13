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Украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2"

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 21:24
Украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" Фото: ВСУ захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" (t.me/AFUStratCom)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в Херсонской области захватили одну из станций российского комплекса радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.

Подразделению ВСУ удалось захватить станцию Р-934БМВ из состава комплекса. "Борисоглебск-2" в сборе предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем в разных диапазонах.

Что такое комплекс "Борисоглебск-2"

Известно, что комплекс в 2009-2010 годах проходил первые испытания. Первые 8 комплексов были поставлены в армию РФ в 2013 году. Пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины со станциями радиоэлектронного оборудования Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМВ.

Полный комплект комплекса включает девять машин с разным набором оборудования. Все они смонтированы на шасси транспортера-тягача МТ-ЛБ.

Напомним, что в Изюме ВСУ получили новый "трофей" - российскую РСЗО "Торнадо-Г". Также вчера стало известно, что Украинские военные в ходе сентябрьского наступления захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Ранее мы писали, что украинские военные в Харьковской области захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

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