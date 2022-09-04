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Новые трофеи. Украинские военные захватили две российские БМД-2 в Высокополье

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Херсонская область, Воскресенье 04 сентября 2022 22:27
Новые трофеи. Украинские военные захватили две российские БМД-2 в Высокополье Иллюстративное фото: украинские военные захватили две российские БМД-2 в Высокополье (mil ru)
Автор: Елизавета Драбкина

В Высокополье Херсонской области украинские защитники захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавшие российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую отдельную бригада специального назначения им. Ивана Богуна в Facebook.

Украинские бойцы забрали БМД-2 оккупантов в качестве трофеев.

Как сообщалось ранее, полицейские в Харькове начали патрулировать улицы города на трофейной российской технике.

Кроме того, украинские военные используют на фронте уникальную артиллерийскую установку, которую собрали из трофейной российской техники.

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