Рецепт брауні з кабачків: смак, який здивує
Кабачковий брауні - це десерт, у якому поєднуються користь овочів та класичний шоколадний смак. Завдяки кабачку тісто виходить вологим, пористим і менш калорійним, а приготувати його можна з простих інгредієнтів за лічені хвилини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Анастасії Станкевич.
Кабачкове брауні: легкий рецепт
Для приготування такого незвичного десерту потрібні такі інгредієнти:
- кабачки - 300 г
- яйця - 2 шт.
- розтоплене масло - 50 г
- цукор - 130 г
- ванільний цукор - 1 пакетик
- какао - 50 г
- розпушувач - 10 г
- борошно - 150 г
- горіхи або шоколад для посипки (за бажанням)
Спосіб приготування
Кабачки потрібно нарізати будь-якої форми, покладіть їх у блендер та збийте. В мисці масу з'єднайте разом з цукром, ванільним цукром, какао, розпушувачем, маслом та борошном.
Приготування брауні з кабачком (фото: кадр з відео)
Все ретельно перемішайте та перелийте тісто в форму для запікання, зверху посипте шоколадом або горіхами.
Брауні з кабачком (фото: кадр з відео)
Випікаємо при 180 градусах 35 хвилин на середньому рівні, режим верх-низ. Готовність перевіряємо на зубочистку.
Брауні з кабачком (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити:
- Рецепт ніжного десерту з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа
- Домашній соус "Сацебелі" до м'яса та овочів на зиму
- Дієтичний десерт без цукру, який повітряний, мов хмаринка