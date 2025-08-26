Легкий десерт с ананасами за 10 мин: без хлопот и очень вкусно
За 10 минут можно приготовить легкий молочно-шоколадный десерт с ананасами. Нужен простой набор ингредиентов и минимум усилий, а результат удивит всю семью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Рецепт нежного десерта с ананасами
Понадобятся такие ингредиенты:
- молоко - 300 г
- яичные желтки - 3 шт.
- сахар или заменитель - 70 г
- ванильный сахар - 10 г
- сметана - 350 г (15%)
- желатин - 20 г
- какао - 1-3 ст.л (чем больше, тем насыщеннее вкус)
- ананас - 200 г
Общее время приготовления - 12 мин и 2 часа загустения в холодильнике.
Способ приготовления
Нужно залить 100 г молока в желатин и оставить набухать. Далее бросаем в кастрюлю желтки и перемешиваем с сахаром. Вливаем 200 г молока, какао, тщательно вымешиваем и ставим разогреваться на огонь.
Постоянно помешивая готовьте до закипания. Когда появятся пузырьки, то выключите огонь. Добавьте ванильный сахар, сметану, набухший желатин и вымешивайте до однородности.
Перелейте в удобную форму, добавьте кусочки ананасов и поставьте на 1-2 часа в холодильник.
Рецепт десерта с ананасами (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать:
- Рецепт вкусного брауни из кабачка, который удивит своим вкусом
- Нежный десерт с персиками, который стоит успеть приготовить до конца лета
- Диетический десерт без сахара, который воздушный, как облако