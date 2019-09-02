Местонахождение Сенцова по-прежнему неизвестно

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для украинских моряков и политзаключенных. Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цымбалюк, передает РБК-Украина.

По словам Цымбалюка, передачи должны получить 24 украинских моряка и 8 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов и Алексей Сизонович.

Также Цымбалюк заявил, что политзаключенного Олега Сенцова, скорее всего, нет в СИЗО "Лефортово".

В передачах для пленных: колбаса, сыр, домашний хлеб, шоколад, орехи и сигареты.

Он отдельно выразил слова благодарности всем российским активистам, волонтерам, которые помогают украинским политзаключенным и военнопленным, особенно Виктории Ивлевой.



Напомним, ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявли, что Сенцова нет ни в одном из московских СИЗО.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и Россией должен был состояться в конце августа в формате "35 на 35", однако 30 августа Служба безопасности выступила с заявлением, что обмен не состоится, и конечной даты пока нет.

В понедельник, 2 сентября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что обмен пленными состоится в самое ближайшее время.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что переговоры между сторонами ведутся, однако предстоит еще оформить документы. Какие именно это документы - она не уточнила.