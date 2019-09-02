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В РФ назвали условие для обмена пленными

Новости » Политика    02.09.2019 - 14:18
В РФ назвали условие для обмена пленными
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова заявила, что для обмена необходимо оформить документы, но какие именно, не уточнила

Переговоры по обмену пленными между властями Украины и России продолжаются. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщают росСМИ.

Москалькова заявила, что для обмена необходимо оформить документы, но какие именно, не уточнила.

"Между РФ и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить документы", - сказала Москалькова.

Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сегодня заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоится в самое ближайшее время. Ермак сообщил, что тема обмена пленных "очень деликатная" и попросил не распространять фейковые новости.

РБК-Украина писало, что 30 августа появилась информация, что обмен пленными уже состоялся. Родственники политзаключенных и журналисты с утра ожидали Олега Сенцова, Владимира Балуха, Николая Карпюка, Павла Гриба и 24 военнопленных моряков в аэропорту "Киев". Однако, в Офисе президента Зеленского это информацию опровергли.

Добавим, что адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за это могут вообще перенести на 3 сентября.

У Зеленского ожидают, что обмен пленными состоится в ближайшее время Совбез ООН в сентябре возглавит Россия
Новости Украины Российская Федерацияобмен пленными
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