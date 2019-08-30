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Обмен пленными предположительно завершится на следующей неделе

Новости » Политика    30.08.2019 - 19:08
Обмен пленными предположительно завершится на следующей неделе
Фото: Виктор Сорока (Крым.Реалии)

Обмен завершится после помиловании российских граждан

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может завершиться на следующей неделе. Об этом сообщил Виктор Сорока, отец военнопленного моряка Василия Сороки, передает "Громадське".

По словам Сороки, с родственниками военнопленных моряков и политзаключенных пообщались люди, которые связанные с процессом обмена. Они сообщили, что сейчас процесс обмена пленными продолжается и вероятно будет завершен на следующей неделе.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут", - рассказал отец пленного моряка.

Также, как рассказали родственникам пленных, вопрос обмена тормозится тем, что украинский президент Владимир Зеленский должен помиловать осужденных в Украине российских граждан, которых готовят к обмену.

"Еще вопрос уперся в то, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет время. Тогда день, два", - добавил Сорока.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины заявили, что пока нет точной даты завершения процесса обмена удерживаемыми между Киевом и Москвой. Также в ведомстве отрицали, что обмен пленными официально планировался в пятницу, 30 сентября.

Как писало РБК-Украина, после сообщения о завершении обмена пленными в аэропорту "Киев" собрались более сотни людей, среди которых и журналисты, и родственники политзаключенных. Тогда же стало известно, что в аэропорту якобы приземлился военный самолет.

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