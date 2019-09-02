У "Лефортово" взяли передачі для українських політв'язнів

У московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для українських моряків і політв'язнів. Про це у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає РБК-Україна.

За словами Цимбалюка, передачі повинні отримати 24 українських моряка і 8 політв'язнів. Серед них: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карп'юк, Станіслав Клых, Павло Гриб, Євген Панів і Олексій Сизонович.

В передачах для полонених: ковбаса, сир, домашній хліб, шоколад, горіхи і сигарети.

Він окремо висловив слова вдячності всім російським активістам, волонтерам, які допомагають українським політв'язням і військовополоненим, особливо Вікторії Івлєвій.



Раніше повідомлялося, що обмін полоненими між Україною і Росією повинен був відбутися в кінці серпня у форматі "35 на 35", однак 30 серпня Служба безпеки виступила із заявою, що обмін не відбудеться, і кінцевої дати поки немає.

У понеділок, 2 вересня помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що обмін полоненими відбудеться найближчим часом.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова сказала, що переговори між сторонами ведуться, однак потрібно ще оформити документи. Які саме це документи - вона не уточнила.