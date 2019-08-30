Местонахождение Сенцова неизвестно, - наблюдатели

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцова нет ни в одном из ранее названных СИЗО

Украинского политзаключенного Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передают российские СМИ.

Как сообщили наблюдатели, в ходе осмотра московского СИЗО "Бутырка", в нем не было обнаружено Сенцова. Также присутствие Сенцова не подтвердили и в СИЗО "Лефортово".

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - говорится в заявлении российского ведомства.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили в России, находится в Бутырском изоляторе. Отмечалось, что в Бутырский изолятор его поместили еще вчера, 29 августа.

Также РБК-Украина писало, что по данным бывшего народного депутата Мустафы Найема, украинский политзаключенный Олег Сенцов был вписан в список на обмен. Найем добавил, что вместе с Сенцовым к обмену готовят украинцев Павла Гриба, Николая Карпьюка и Владимира Балуха.

Отметим, что вчера, 29 августа, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил информацию, что Сенцова доставили в Москву. Тогда отмечалось, что Сенцов был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. Тогда же российские СМИ писали, что перемещение Сенцова в московское СИЗО может быть связано с подготовкой к обмену.

Однако адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе отрицал, что Сенцов был этапирован в Москву. Адвокат отмечал, что к нему не поступала никакая информация о переводе Сенцова в другое СИЗО.