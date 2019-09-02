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У Зеленского ожидают, что обмен пленными состоится в ближайшее время

Новости » Политика    02.09.2019 - 11:08
У Зеленского ожидают, что обмен пленными состоится в ближайшее время
Иллюстративное фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Помощник президента попросил не распространять фейковые новости

Обмен пленными между Украиной и Россией состоится в самое ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ермак сообщил, что тема обмена пленных "очень деликатная" и попросил не распространять фейковые новости.

"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", - сказал он.

По словам помощника Зеленского, обмен состоится в скором времени.

"Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина, - ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация, что обмен пленными уже состоялся. Родственники политзаключенных и журналисты с утра ожидали Олега Сенцова, Владимира Балуха, Николая Карпюка, Павла Гриба и 24 военнопленных моряков в аэропорту "Киев".

Тогда в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще продолжается, а в Службе безопасности Украины заявили, что обмен будет в другой день.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
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