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Окупанти вночі запустили по Україні "Шахеди" та повітряні кулі: названі напрямки

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П'ятниця 31 березня 2023 07:46
Окупанти вночі запустили по Україні "Шахеди" та повітряні кулі: названі напрямки Фото: війська РФ вночі запустили Україною "Шахеди" та повітряні кулі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вночі 31 березня атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131, також у небі зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що ударними дронами-камікадзе окупанти атакували із північного напрямку – Брянської області РФ, через Сумську та Чернігівську області.

Загалом знищено дев'ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Окупанти вночі запустили по Україні &quot;Шахеди&quot; та повітряні кулі: названі напрямки

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.

Крім того, вчора, 30 березня, росіяни вкотре атакували Харків. Спочатку повідомлялося про шість прильотів ворожих ракет комплексу С-300.

Також ми писали, що ввечері 30 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

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